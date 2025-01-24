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00:59, 24 января 2025Мир

Экс-посол в США раскритиковал Трампа за обращение к России

Антонов: Трамп пренебрег принципами дипломатии, обращаясь к Путину через соцсеть
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Дональд Трамп пренебрег принципами и задачами дипломатии, обратившись к народу России и президенту РФ Владимиру Путину через свою соцсеть Truth Social. Об этом сообщил бывший посол РФ в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Экс-дипломат раскритиковал американского лидера за ультиматум к Москве. Он отметил, что в данной ситуации стоило «сесть аккуратно и тихонечко поговорить и понять, какие есть озабоченности у России» и понять, что надо сделать для того, чтобы смягчить их. «Он обратился, сказал хорошую фразу "я не желаю ничего плохого российскому народу, я делаю одолжение российскому президенту". Это вообще удивительно, нам не нужно никаких одолжений ни от кого», — ответил Антонов.

Ранее Дональд Трамп обратился к Москве с призывом. Он потребовал от России пойти на сделку и завершить спецоперацию. По его словам, это нужно сделать сейчас, так как дальше будет только хуже. Политик также пригрозил задушить торговлю России высокими пошлинами на все товары, поставляемые в США.

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