Газманов высказался о включении его творчества в школьную программу

Певец Олег Газманов заявил, что в школах можно и нужно петь о героях России

Народный артист России Олег Газманов высказался о включении его песен в школьную программу. Слова исполнителя приводит RT.

«Сейчас такое время, что без воспитания в патриотическом духе мы просто не выживем. Считаю, что мы уже упустили целое поколение 1990-х», — сказал Газманов, подчеркнув, что испытывает радость от того, что государство «наконец активно включилось в этот процесс».

«Петь песни о Родине, о наших героях. Я считаю, что в школах можно и нужно петь и разбирать такие песни», — добавил артист.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что изучение песен российских исполнителей SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Олега Газманова может начаться в школах уже с сентября этого года.