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09:29, 24 января 2025Россия

Губернатор раскрыл последствия попытки атаки ВСУ на Воронежскую область

Воронежский губернатор Гусев: При попытке атаки ВСУ повреждения получил дом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В результате попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область зафиксирован ряд повреждений. Их перечислил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«В результате уничтожения и подавления БПЛА в одном из городских округов Воронежской области пострадало остекление трех многоквартирных домов, — отчитался Гусев. — Также упавшие обломки сбитого БПЛА незначительно повредили частный дом и теплицу».

Губернатор добавил, что на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб, жителям окажут помощь в восстановлении поврежденного имущества. Гусев также обратился к жителям с призывом не приближаться к лежащим беспилотникам и их фрагментам, а также сообщать об опасных находках по номеру 112.

Над Воронежской областью, как ранее сообщали в Минобороны, за ночь сбили три беспилотника. Всего над 12 регионами России сбили 121 дрон, под удар попали в том числе Брянская, Ростовская, Курская, Саратовская и Московская области.

ЖЗЛ
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