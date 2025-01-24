Хансу Циммеру предложили написать гимн страны

Ханс Циммер обсудил с властями Саудовской Аравии написание нового гимна страны

Известному композитору Хансу Циммеру, автору музыки к голливудским блокбастерам, предложили стать автором новой версии гимна Саудовской Аравии. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил председатель Главного управления по развлечениям страны Турки Аль аш-Шейх.

Планируется, что обладатель двух статуэток премии Американской киноакадемии «Оскар» за лучшую музыку к фильмам будет работать над новой версией национального гимна. Также он может поработать над оригинальным произведением под названием «Аравия», вдохновленным культурным наследием страны, и написать музыку к фильму «Битва при Ярмуке».

«С одним из величайших музыкантов обсудили будущие проекты, которые скоро увидят свет. В их числе создание новой версии саудовского национального гимна, в которой будут использованы разные инструменты», — заявил Аль аш-Шейх.

Известно, что Ханс Циммер работал над музыкой к культовым картинам «Пираты Карибского моря», «Интерстеллар», «Человек дождя», «Король Лев», «Дюна» и многим другим знаковым фильмам.

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Краснодар» презентовал гимн клуба, автором музыки к которому выступил немецкий композитор Ханс Циммер.