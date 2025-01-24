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09:36, 24 января 2025Бывший СССР

Командование ВСУ списало гарнизон в Великой Новоселке

Рогов: Командование ВСУ списало гарнизон в Великой Новоселке в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически списало свой гарнизон Великой Новоселке в Донецкой народной республике (ДНР), приказав до последнего удерживать позиции. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, четыре запроса 110-й бригады ВСУ о выходе из Великой Новоселки были отклонены, взамен им был дан приказ до последнего удерживать позиции. Рогов добавил, что это делается для того, чтобы впоследствии объявить военных этого подразделения пропавшими без вести или самовольно оставившими части, чтобы не платить выплаты их будущим вдовам, а также родным и близким. Он заключил, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселке находится в окружении, а основной маршрут поставок боеприпасов и резервов там уже перерезан.

Ранее командование российской группировки войск выдвинуло 110-й бригаде ВСУ в Великой Новоселке ультиматум о сдаче в плен. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что в этом населенном пункте у украинской армии сплошной обороны уже не существует несколько дней.

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