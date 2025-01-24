Кимаковский: ВС РФ выдвинули ВСУ в Великой Новоселке в ДНР ультиматум о сдаче

Командование российской группировки войск выдвинуло 110-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Новоселке ультиматум о сдаче в плен. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«В Великой Новоселке сплошной обороны противника уже не существует несколько дней. Идет только очаговое сопротивление, в основном на севере населенного пункта», — пояснил он.

Как утверждает Кимаковский, украинским военным поставили задачу продолжать удерживать позиции, несмотря на то, что у них фактически не осталось логистических схем для снабжения, вывоза раненых и подвоза боеприпасов. «Вооруженное формирование Украины и командование в первую очередь обрекает гарнизон в Великой Новоселке фактически на уничтожение», — заключил он.

Ранее стало известно, что около 1500 бойцов ВСУ и наемников из других стран оказались в котле под поселком Великая Новоселка. Утверждается, что подразделения группировки «Восток» Вооруженных сил (ВС) РФ замкнули кольцо в районе реки Кашлагач, отрезав украинским военным пути отступления.