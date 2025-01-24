Малышева дала россиянкам личный ненаучный совет

Малышева посоветовала не общаться с мужчиной, если он предъявляет претензии

Врач и телеведущая Елена Малышева дала в эфире программы «Жить здорово!» личный совет молодым россиянкам. В выпуске, доступном на сайте Первого канала, она порекомендовала не общаться с мужчиной, если он предъявляет претензии.

Гостья программы пожаловалась на молодого человека, который говорит, что для отношений с ним она слишком образованная. Офтальмолог Михаил Коновалов рассказал об исследованиях, согласно которым мужчины и женщины с высшим образованием способны создавать более крепкие браки, чем люди без высшего образования.

«Если у вас еще ничего не сложилось, а у него уже к тебе претензии, Господи, боже мой, повернись в другую сторону. Молодые люди есть еще. Не надо ни за кого цепляться. Это мой личный ненаучный совет», — отреагировала Малышева.

Ранее Малышева назвала десерт, который поможет избавиться от запоров. Таковым она сочла яблоки в карамели.