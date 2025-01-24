Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:12, 24 января 2025Интернет и СМИ

Малышева дала россиянкам личный ненаучный совет

Малышева посоветовала не общаться с мужчиной, если он предъявляет претензии
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева дала в эфире программы «Жить здорово!» личный совет молодым россиянкам. В выпуске, доступном на сайте Первого канала, она порекомендовала не общаться с мужчиной, если он предъявляет претензии.

Гостья программы пожаловалась на молодого человека, который говорит, что для отношений с ним она слишком образованная. Офтальмолог Михаил Коновалов рассказал об исследованиях, согласно которым мужчины и женщины с высшим образованием способны создавать более крепкие браки, чем люди без высшего образования.

«Если у вас еще ничего не сложилось, а у него уже к тебе претензии, Господи, боже мой, повернись в другую сторону. Молодые люди есть еще. Не надо ни за кого цепляться. Это мой личный ненаучный совет», — отреагировала Малышева.

Ранее Малышева назвала десерт, который поможет избавиться от запоров. Таковым она сочла яблоки в карамели.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Мединский назвал здравой позицию Трампа о помощи СССР Америке во Второй мировой

      США потребовали от Индии сгрузить танкеры с нефтью из России

      Трамп начал соблазнять Канаду войти в США

      Одному типу недвижимости в России предрекли исчезновение

      Рианна обнажила ягодицы в рекламе

      Туристка захотела сделать фото океана, вышла на рельсы и была сбита поездом на глазах мужа

      Саша Петров раскрыл отношение мексиканцев к русским

      Украина атаковала ракетами российский регион

      В США «голову» нелегала оценили в тысячу долларов

      Рецидивиста отправили в российскую колонию за удар в лицо полицейскому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше