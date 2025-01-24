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12:16, 24 января 2025Россия

Минобороны назвало число сдавшихся в плен солдат ВСУ

Минобороны: За неделю в плен сдались 17 украинских солдат
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

За неделю 17 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен. Об этом сообщило Минобороны.

Также военное ведомство подсчитало недельные потери противника. По данным Минобороны, они составили свыше 8765 человек.

Кроме того, за минувшую неделю было нанесено восемь групповых ударов по газоэнергетической инфраструктуре Украины.

24 января Минобороны сообщило об установлении контроля над еще одним населенным пунктов Донецкой народной республики. Речь идет Тимофеевке, которую заняли российские военнослужащие.

ЖЗЛ
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