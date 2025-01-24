Момент уничтожения беспилотника над Рязанью попал на видео

В сети появились кадры с моментом уничтожения беспилотника над Рязанью

В сети появились кадры с моментом уничтожения беспилотного летательного аппарата над Рязанью. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видна световая вспышка в небе, которая не сопровождается какими-либо звуками взрывов. «Увидел, вон фигарят», — слышен голос за кадром.

Ранее очевидцы опубликовали кадры мощного пожара в жилом доме, который начался после попытки атаки ВСУ на Рязань. Помимо этого, в сети появились кадры возгорания близ нефтезавода в российском городе.

Всего ночь на пятницу, 24 января, над Россией перехватили 121 беспилотник — дроны сбили над двенадцатью регионами. 20 беспилотников уничтожили над Рязанской областью, по 17 — над Курской и Саратовской областями, 7 — над Ростовской областью. Летательные аппараты также сбили в Подмосковье.