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11:13, 24 января 2025Россия

На улицах российского города обнаружили обломки сбитых дронов

На улицы Курска упали обломки сбитых дронов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

На улицах Курска обнаружили обломки сбитых дронов. Об этом сообщили в мэрии российского города, передает ТАСС.

По данным администрации, обломки упали на улице Клюквинской, в результате чего оказался поврежден фасад частного дома.

Часть фрагментов дронов нашли на улице Монастырская Балка, где из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) отключалась электроэнергия. На территории частных домовладений на улицах Дружининской и Верхней Луговой жители также обнаружили небольшие посторонние предметы, но дома остались целы.

Всего как сообщал мэр Курска Игорь Куцак, в результате падения обломков дронов были повреждены четыре частных домовладения, никто не пострадал. Подомовый обход в российском городе продолжается.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 24 января средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 121 беспилотник, 17 из которых — над Курской областью.

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