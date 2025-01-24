Названа цена соседства с Трампом

Mansion Global: Недостроенный особняк по соседству с Трампом продали за $45 млн

Недостроенный особняк в Палм-Бич (штат Флорида), расположенный рядом с Мар-а-Лаго — частной резиденцией президента США Дональда Трампа, продали за 45 миллионов долларов. Цену соседства с американским главой назвало издание Mansion Global.

Дом находится на бульваре Саут-Оушен в так называемой зоне безопасности «зимнего Белого дома» — на территории с повышенной охраной. Строительство особняка должно завершиться осенью 2025 года, уточняют риелторы. По соседству находится жилье старшей сестры американского президента Элизабет Трамп Грау, а два здания через дорогу принадлежат семье самого Дональда Трампа.

Будущий сосед главы США получит особняк площадью 1200 квадратных метров с прилегающим участком в 0,17 гектара. Внутри дома запланированы шесть спален, гардеробная, бар, собственная терраса, тренажерный зал, винный погреб и студия йоги. Также в особняке будет бассейн с зоной барбекю.

Новый владелец, имя которого неизвестно, получит доступ к закрытому клубу «Мар-а-Лаго» без уплаты вступительного взноса. Однако потом ему нужно будет пройти собеседование и платить ежегодные взносы.

В декабре 2024 года канадско-американский актер Джим Керри продал свой особняк в Лос-Анджелесе с большой скидкой. Артист получил за дом 19,75 миллиона долларов вместо 28,9 миллиона, которые планировал выручить в начале 2023 года. В рамках указанного бюджета неизвестный покупатель приобрел жилье площадью более тысячи квадратных метров в районе Брентвуд.