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08:28, 24 января 2025Бывший СССР

Пленный рассказал об избиении украинскими военкомами женщин

РИА Новости: Военкомы во Львове избивают женщин, мешающих мобилизации в ВСУ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) во Львове избивают женщин, пытающихся защитить мужчин от насильственной мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил пленный украинский пограничник, инспектор погранслужбы 2-й категории рядовой Олег Коваль, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, украинские военкомы «очень строгие». «Нападают. Едут, смотрят — идет пацан. Они подъезжают, снаружи сразу нападают, захватывают и сажают в автобус. Женщины защищают мужиков — они их отбрасывают, бьют», — рассказал украинец.

Ранее пленный боец ВСУ Руслан Сычевский заявил, что действия сотрудников похожи на сафари. Он призвал уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, посетившего находящийся под контролем украинских войск Херсон, вместе с иностранными партнерами проехаться по Украине и показать им действия военкомов.

До этого депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ищет способ оправдать перед населением страны снижение возраста мобилизации и планы призвать подростков.

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