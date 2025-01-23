Пленный боец ВСУ Сычевский сравнил действия сотрудников ТЦК на Украине с сафари

Действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) похожи на сафари. Об этом заявил пленный боец Вооруженных сил республики (ВСУ) Руслан Сычевский, его слова приводит Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Сычевский призвал уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, посетившего находящийся под контролем украинских войск Херсон, вместе с иностранными партнерами проехаться по Украине и показать им действия сотрудников ТЦК.

Кроме того, пленный сравнил проходящую в стране мобилизацию с сафари, указывая на использование военкомами собак для поимки граждан. «Эта свора с оружием в руках загоняет насильно людей на фронт. Можете еще показать, как эта банда в камуфляжах использует собак для поимки граждан. Охотники с оружием используют собак для загона своей добычи. Ну чем вам не сафари?» — сказал он.

Ранее начальник Киевского районного ТЦК Харькова Александр Чепурный заявил, что в городе остались преимущественно немотивированные к службе в ВСУ люди. Так он ответил на вопрос депутата Верховной Рады Украины Александра Бакумова о случаях принудительной мобилизации в городе.