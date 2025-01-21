Харьковский военком рассказал об отсутствии желающих служить в ВСУ

Харьковский военком Чепурный: В городе остались только немотивированные к службе

В Харькове «остались преимущественно только немотивированные» к службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ) люди. Об этом заявил начальник Киевского районного территориального центра комплектования Харькова (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») Александр Чепурный в эфире радио «Накипело».

Чепурный ответил на вопрос депутата Верховной Рады Украины Александра Бакумова о случаях принудительной мобилизации в Харькова и рассказал об отсутствии в городе желающих служить в ВСУ. Харьковский военком призвал Бакумова проявить уважение к сотрудникам ТЦК и пригласил его на совместный рейд.

«Почему говорят только о Харькове, почему не говорят о других регионах? В ходе проверки высшими штабами ни один факт не был подтвержден. Харьков и область являются прифронтовой зоной, где идут активные боевые действия», — высказался начальник ТЦК.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о недостаточном уровне мобилизации. По его словам, случаи перевода бойцов, которые обслуживают самолеты, в пехоту находятся в разумных пределах.