Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:49, 24 января 2025Бывший СССР

Правительство Абхазии поручило МИД разобраться с лишением оппозиционеров гражданства РФ

И.о. премьера Абхазии поручил разобраться с лишением оппозиции гражданства РФ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба поручил МИД республики разобраться с лишением оппозиционеров страны гражданства России. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Бганбы, передает ТАСС.

«Валерий Бганба поручил Министерству иностранных дел Абхазии разобраться в связи с появившейся информацией о лишении гражданства Российской Федерации Кана Кварчии и Левана Микаа», — указано в сообщении.

Ранее исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба назвал Российскую Федерацию главным союзником республики. Он также призвал не портить российско-абхазские отношения, поскольку решение задач социально-экономического развития страны будет связано с РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала членов банды, похищавших российских военных. Как жертв шантажировали несовершеннолетними девушками?

      В России запустили производство ключевых узлов для БПЛА

      Россиянина осудят за совершенную 13 лет назад жестокую расправу над мужчиной

      Медведев раскрыл число заключивших контракт с Минобороны за 2024 год

      Стало известно о смерти повторившего «чудо в кукурузном поле» военного летчика из России

      Правительство Абхазии поручило МИД разобраться с лишением оппозиционеров гражданства РФ

      В Армении допустили вывод российских пограничников из страны при участии США

      Одна из лучших шахматисток России сменила гражданство

      В Госдуме назвали причину массовых ударов ВСУ по России

      В России высказались о последствиях решения Украины призывать в ВСУ с 18 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше