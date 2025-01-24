Правительство Абхазии поручило МИД разобраться с лишением оппозиционеров гражданства РФ

И.о. премьера Абхазии поручил разобраться с лишением оппозиции гражданства РФ

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба поручил МИД республики разобраться с лишением оппозиционеров страны гражданства России. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Бганбы, передает ТАСС.

«Валерий Бганба поручил Министерству иностранных дел Абхазии разобраться в связи с появившейся информацией о лишении гражданства Российской Федерации Кана Кварчии и Левана Микаа», — указано в сообщении.

Ранее исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба назвал Российскую Федерацию главным союзником республики. Он также призвал не портить российско-абхазские отношения, поскольку решение задач социально-экономического развития страны будет связано с РФ.