Россияне испугались прилипания к металлу на морозе

Эксперты страхового брокера Mainsgroup назвали главные зимние страхи россиян

Зимой россияне чаще всего боятся поскользнуться и упасть, а также прилипнуть к металлическим конструкциям. Об этом говорится в исследовании страхового брокера Mainsgroup, копия материала есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Поскользнуться и упасть — самый распространенный страх (его упомянули 35,8 процента участников опроса). Обморожения боятся 24,8 процента респондентов, а падения с крыши снега или сосулек — 11,2 процента. Про страх прилипнуть к металлическим конструкциям на морозе рассказали 4,1 процента россиян.

Падения в гололед больше всего боятся москвичи, петербуржцы и пермяки. А риск обморожения на первое место поставили жители Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Прилипания к металлическим поверхностям больше всего опасаются в Волгограде, а меньше всего — в Красноярске, Уфе и Омске.

Чаще всего прилипнуть к металлу в холода могут дети, которые из любопытства лижут столбы или качели на морозе. Если это произошло, врачи советуют поливать железо и язык ребенка теплой водой.