Россияне налайкали на благотворительность почти 10 миллионов рублей

Почти ₽10 млн налайкали на благотворительность в рамках акции #ЗолотоеСердце

В рамках акции #ЗолотоеСердце россияне налайкали на благотворительность почти 10 миллионов рублей. Об этом сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

По условиям акции, реакции пользователей соцсетей Telegram и «ВКонтакте» имели свой номинал: семья Соколовых гарантировала 100 рублей за каждый лайк и 1000 рублей за каждый репост или пересылку сообщения об акции другу. Итоги были подведены с помощью системы мониторинга соцсетей «Медиалогия».

В результате благотворительный фонд семьи, владеющей ювелирным брендом SOKOLOV, выделит 9,5 миллиона рублей на поддержку детских домов Костромской области.

Директор благотворительного фонда развития социальных инициатив «Семьи Соколовых» Александр Егоров отметил, что эти деньги послужат дополнением к уже забюджетированным на 2025 год средствам.

«Мы очень благодарны всем поддержавшим наш проект неравнодушным людям, благодаря которым в этому году мы сможем помочь не только детским домам, но и полностью реновировать детское отделение Красносельской районной больницы — сделать ремонт и закупить современное оборудование», — рассказал он.

