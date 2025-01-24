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09:05, 24 января 2025Из жизни

«Самая горячая бабушка мира» раскрыла секрет своей юной внешности

54-летняя австралийская модель Стюарт назвала секретом юной внешности апельсины
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @worldshottestgrandma

Австралийская модель Джина Стюарт, прозванная «самой горячей бабушкой мира», заявила, что здоровое питание помогает ей бороться с признаками старения. Секреты своей юной внешности она раскрыла в интервью Daily Mirror.

У 54-летней женщины уже есть три внука, однако это не мешает ей выглядеть моложе своих лет. Она объяснила, что ежедневный рацион в какой-то мере способен «обратить старение вспять», если помимо этого также заниматься спортом.

Среди полезных продуктов для поддержания молодости Стюарт назвала апельсины. «Это не только вкусный и освежающий фрукт, но и естественный источник энергии для укрепления здоровья и борьбы с признаками старения», — заявил она. Она объяснила, что апельсины богаты витамином C, необходимым для производства коллагена, который помогает сохранить эластичность кожи и разглаживает морщины.

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Стюарт также отметила, что антиоксиданты в апельсинах способны защищать кожу от вредных ультрафиолетовых лучей. При этом она все еще не отказывается от солнцезащитного крема. По словам модели, апельсины улучшают кровообращение, помогают в борьбе с воспалениями и позитивно влияют на зрение. Ее слова подтверждают и ученые.

Модель посоветовала пить свежевыжатые соки из апельсинов, а также добавлять их дольки в овсяную кашу, смузи и йогурты. Кроме того, апельсиновый сок можно использовать в маринадах для мяса и рыбы или жарить с ним овощи. Из десертов Стюарт отметила апельсины в темном шоколаде, домашний апельсиновый сорбет с медом и чай с апельсиновой цедрой.

Ранее сообщалось, что 48-летняя жительница Великобритании, которая, как утверждают ее знакомые и подписчики, выглядит на 20 лет, раскрыла секреты моложавой внешности. Среди них она назвала хорошие гены, отказ от алкоголя, вегетарианскую диету, использование солнцезащитного крема каждый день, а также отсутствие романтических отношений.

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