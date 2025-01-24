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13:18, 24 января 2025Путешествия

Стюардессы попытались заклеить скотчем рот пьяной дебоширке в самолете и попали на видео

Стюардессы на рейсе Fiji Airways на Фиджи попытались заклеить рот пассажирке
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Стюардессы авиакомпании Fiji Airways попытались заклеить скотчем рот пьяной дебоширке в самолете и попали на видео. Кадры публикует News.com.au.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Сан-Франциско в Нанди, Фиджи, 20 января. Женщина летела со своим мужем, однако из-за ее криков и грубого поведения мужчина попросил пересадить его. Пассажирка попыталась узнать, на какой ряд отправили ее супруга, но стюардессы отказались отвечать ей.

Тогда разгневанная путешественница начала их оскорблять, угрожала окружающим и разбрасывала предметы. Бортпроводницы были вынуждены силой удерживать дебоширку на месте. В ролике, снятом одним из очевидцев, стюардесса пытается заклеить женщине рот, но та активно вырывается.

После приземления на Фиджи пассажирку арестовала полиция. Ее будут судить в Нанди за нарушение порядка в самолете.

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