Стюардессы попытались заклеить скотчем рот пьяной дебоширке в самолете и попали на видео

Стюардессы на рейсе Fiji Airways на Фиджи попытались заклеить рот пассажирке

Стюардессы авиакомпании Fiji Airways попытались заклеить скотчем рот пьяной дебоширке в самолете и попали на видео. Кадры публикует News.com.au.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Сан-Франциско в Нанди, Фиджи, 20 января. Женщина летела со своим мужем, однако из-за ее криков и грубого поведения мужчина попросил пересадить его. Пассажирка попыталась узнать, на какой ряд отправили ее супруга, но стюардессы отказались отвечать ей.

Тогда разгневанная путешественница начала их оскорблять, угрожала окружающим и разбрасывала предметы. Бортпроводницы были вынуждены силой удерживать дебоширку на месте. В ролике, снятом одним из очевидцев, стюардесса пытается заклеить женщине рот, но та активно вырывается.

После приземления на Фиджи пассажирку арестовала полиция. Ее будут судить в Нанди за нарушение порядка в самолете.