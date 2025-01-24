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05:29, 24 января 2025Бывший СССР

Украина раскрыла детали переговоров об отправке иностранных военных в страну

В МИД Украины подтвердили переговоры о размещении иностранных военнослужащих
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Украина ведет переговоры с союзниками об отправке иностранных военнослужащих на территорию страны. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел республики Георгий Тихий, передает Reuters.

Он отметил, что размещение иностранного контингента будет лишь частью гарантий безопасности. Тихий уточнил, что обсуждение этого вопроса пока находится «на самой ранней стадии», поэтому еще «рано говорить о точных цифрах».

Он подчеркнул, что Украине нужны надежные и долгосрочные гарантии безопасности, которые будут включать как Европу, так и США. «Только так мы можем гарантировать, что этот мир будет устойчивым и долговечным», — указал он.

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