В Харьковской области нашли прикованные цепями тела бойцов ВСУ

Российские бойцы нашли прикованные цепями тела солдат ВСУ в Харьковской области

Бойцы российских войск нашли прикованные цепями тела солдат Вооруженных сил Украины на занятых ими позициях украинской армии в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный Ветер» бойцов группировки войск «Север».

Отмечается, что сослуживцы оставили украинских военных без еды и воды. Кроме того, военные обнаружили на телах следы пыток. В сообщении говорится, что один из них безуспешно пытался выбраться, однако не смог сорвать с себя цепи.

Авторы канала отмечают, что такие действия могут быть не единичными для ВСУ на харьковском фронте. По их словам, таким образом украинские офицеры устраивают показательные расправы, чтобы заставить рядовой состав идти на штурм.

Ранее пленный боец ВСУ Максим Мусиев сообщил, что осужденных из колонии в Харькове вербовали в ВСУ под угрозой пыток. По его словам, заключенных жестоко избивали дубовыми палками.