Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:27, 24 января 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о потере управления войсками командованием ВСУ

Марочко: Командование ВСУ под Тернами теряет управление из-за РЭБ ВС России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Volodymyr Petrov / Press Service of the 33rd Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Тернами в Донецкой народной республике (ДНР) теряет управление войсками из-за средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«По перехваченным данным стало известно о том, что во время боестолкновений (...) украинское командование периодически теряет управление войсками», — подчеркнул военный.

Марочко рассказал о больших потерях личного состава и неудачных контратаках ВСУ из-за некачественной связи в ДНР. Также эксперт сообщил о появлении у украинских военных дефицита спутниковых средств связи.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил о взятии ВС России под контроль новых шахт в районе Котлино в ДНР. По его словам, российские войска успешно продвинулись к северу от населенного пункта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Зеленский — не ангел». Трамп объяснил причину продолжающегося конфликта на Украине

      Траты россиян на новые машины рекордно выросли

      В ЛНР нашли переодетых в российскую форму украинских диверсантов

      Рогов заявил о полном окружении части гарнизона ВСУ в Великой Новоселке

      В семье Джона Кеннеди отреагировали на решение Трампа рассекретить документы о нем

      Сексолог подсказала простые способы поймать партнера на измене

      ВС России сорвали переброску техники ВСУ на запорожском направлении

      Шойгу рассказал об усилении НАТО на границах Союзного государства

      Пленный рассказал об избиении украинскими военкомами женщин

      В ЛНР рассказали о потере управления войсками командованием ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше