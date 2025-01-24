В ЛНР рассказали о потере управления войсками командованием ВСУ

Марочко: Командование ВСУ под Тернами теряет управление из-за РЭБ ВС России

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Тернами в Донецкой народной республике (ДНР) теряет управление войсками из-за средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«По перехваченным данным стало известно о том, что во время боестолкновений (...) украинское командование периодически теряет управление войсками», — подчеркнул военный.

Марочко рассказал о больших потерях личного состава и неудачных контратаках ВСУ из-за некачественной связи в ДНР. Также эксперт сообщил о появлении у украинских военных дефицита спутниковых средств связи.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил о взятии ВС России под контроль новых шахт в районе Котлино в ДНР. По его словам, российские войска успешно продвинулись к северу от населенного пункта.