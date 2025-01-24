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05:03, 24 января 2025Бывший СССР

Рогов рассказал об успехах российских военных в районе Котлино

Рогов заявил о взятии ВС РФ под контроль новых шахт в районе Котлино в ДНР
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись севернее села Котлино в Донецкой народной республике (ДНР). Об успехах российских военных РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска продвинулись севернее Котлино, взяв под контроль крупное сельхозпредприятие, а также новые шахты по добыче угля западнее населенного пункта», — уточнил он.

Ранее Рогов заявил, что Российская армия взяла под контроль шахту номер два, расположенную возле села Котлино юго-западнее Красноармейска (украинское название — Покровск).

Как сообщает «Военная хроника», российские военные начали продвигаться к тактически важному узлу обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) юго-западнее Красноармейска. Речь идет о железнодорожной станции ООО «Углепромтранс» и обогатительной станции ЗАО «Донецксталь-М3».

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