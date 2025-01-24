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16:21, 24 января 2025Мир

В Турции заявили о переломном моменте в конфликте на Украине

Глава МИД Турции Фидан: Конфликт на Украине приближается к переломному моменту
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Хакан Фидан

Хакан Фидан. Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Конфликт на Украине приближается к переломному моменту, поэтому дипломатия является единственным способом для принятия справедливого соглашения. Такое мнение выразил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает ТАСС.

«Мы видим, что война, идущая уже почти четыре года на Украине, сейчас уже приближается к переломному моменту. Мы считаем, что в данном случае, дипломатия является единственным вариантом для принятия справедливого решения, которое также будет постоянным», — заявил дипломат.

Фидан подчеркнул, что Анкара готова поддержать мирные инициативы, которые направлены на «оживление переговорного процесса», чтобы добиться скорейшего прекращения украинского конфликта.

Ранее стало известно, что Фидан на встрече с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас намерен заявить о поддержке Анкарой его будущих переговоров с целью урегулирования ситуации на Украине.

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