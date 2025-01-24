Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:12, 24 января 2025Экономика

В России заявили об отсутствии связи конфликта на Украине и цен на нефть

Песков: Конфликт на Украине не зависит от мировых цен на нефть
Вячеслав Агапов

Фото: Reuters

Конфликт на Украине не зависит от мировых цен на нефть. Так заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Днем ранее президент США Дональд Трамп назвал снижение цен на нефть условием завершения конфликта на Украине. На сессии Всемирного экономического форума в Давосе он заявил, что в этом случае боевые действия «закончилась бы немедленно», и пообещал добиться падения стоимости сырья через Саудовскую Аравию и ОПЕК.

Официальный представитель Кремля заявил об отсутствии связи цен на нефть и боевых действий на Украине. По словам Пескова, причиной украинского конфликта является отказ Запада прислушиваться к вопросам, которые беспокоят Россию, и угроза ее национальной безопасности.

Также Песков отметил, что у российской экономики есть проблемы, но она располагает запасом прочности. В целом пресс-секретарь Путина охарактеризовал ситуацию как стабильную: существующий запас прочности позволяет России удовлетворять все военные требования по нарастающей. Помимо этого, Россия может своевременно индексировать целый ряд параметров с учетом инфляции, добавил он.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Казахстана сравнили слитые переговоры экипажа самолета AZAL с реальным содержимым черных ящиков. Там есть «большое отличие»

      Россиянина осудили почти на 6,5 года за угон полицейского авто

      В МИД высказались о превращении Балтийского моря во внутреннее озеро НАТО

      В Центральной России на фоне оттепельной зимы начались пожары

      Россиянка получила срок за пропаганду украинского легиона и призывы к свержению власти

      «Калашников» впервые представит РПЛ-7 в Абу-Даби

      Россиян научили эффективным методам борьбы с заложенностью носа

      Российский стилист назвал главный антитренд 2025 года

      Компьютеры предложили собирать из модулей

      Биолог предрек катастрофу в России в случае возвращения морозов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше