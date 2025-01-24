В России заявили об отсутствии связи конфликта на Украине и цен на нефть

Песков: Конфликт на Украине не зависит от мировых цен на нефть

Конфликт на Украине не зависит от мировых цен на нефть. Так заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Днем ранее президент США Дональд Трамп назвал снижение цен на нефть условием завершения конфликта на Украине. На сессии Всемирного экономического форума в Давосе он заявил, что в этом случае боевые действия «закончилась бы немедленно», и пообещал добиться падения стоимости сырья через Саудовскую Аравию и ОПЕК.

Официальный представитель Кремля заявил об отсутствии связи цен на нефть и боевых действий на Украине. По словам Пескова, причиной украинского конфликта является отказ Запада прислушиваться к вопросам, которые беспокоят Россию, и угроза ее национальной безопасности.

Также Песков отметил, что у российской экономики есть проблемы, но она располагает запасом прочности. В целом пресс-секретарь Путина охарактеризовал ситуацию как стабильную: существующий запас прочности позволяет России удовлетворять все военные требования по нарастающей. Помимо этого, Россия может своевременно индексировать целый ряд параметров с учетом инфляции, добавил он.