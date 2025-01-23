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12:47, 23 января 2025Экономика

Песков высказался о проблемах российской экономики

Песков: У российской экономики есть проблемы, но и запас прочности
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

У российской экономики есть проблемы, но она располагает запасом прочности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировало ТАСС.

В целом он охарактеризовал ситуацию как стабильную. Песков убежден, что существующий запас прочности позволяет России удовлетворять все военные требования по нарастающей. Помимо этого, Россия может своевременно индексировать целый ряд параметров с учетом инфляции.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что уже в феврале россияне получат проиндексированные на 9,5 процента пенсии.

До этого президент России Владимир Путин распорядился в сжатые сроки проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5 процента с учетом фактической инфляции по итогам 2024 года.

Кроме того, в декабре минувшего года глава государства констатировал, что Россия не может до бесконечности повышать военные расходы.

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