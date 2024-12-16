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16:01, 16 декабря 2024Экономика

Путин признал невозможность роста военных расходов до бесконечности

Путин заявил о невозможности постоянного повышения военных расходов России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: РИА Новости

В этом году Россия израсходует на повышение и укрепление обороноспособности 6,3 процента ВВП, что довольно много, хотя и не рекордное для мира значение. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что такой результат примерно на 2,5 процентных пункта выше, чем в прошлые годы, но признал, что повышать военные расходы до бесконечности невозможно.

По словам главы государства, столь приличные средства необходимо очень рационально расходовать. Удержание трат нужно для развития в стране всех компонентов жизнедеятельности государства — экономики, социальной сферы, науки, образования, здравоохранения.

В мае этого года Путин указывал, что суммарные расходы бюджета на оборону являются некритичными и абсолютно нормальными. С учетом трат на все военные цели и безопасность они составляли тогда чуть больше восьми процентов от российского ВВП.

При этом президент указывал, что в СССР аналогичные расходы в среднем достигали 13 процентов, что значительно выше, чем сейчас. Таким образом. констатировал он, у российской экономики есть определенный запас прочности для наращивания доли подобных бюджетных трат.

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