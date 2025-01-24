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00:21, 24 января 2025Россия

В российском городе раздались взрывы

Shot: В Рязани прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jason Lee / Reuters

В Рязани прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, местная нефтебаза подверглась атаке украинских беспилотников. Очевидцы рассказали, что в небе над городом прозвучало более десяти взрывов. Отмечается, что они начали раздаваться около полуночи.

Согласно информации канала, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО), уже сбито несколько воздушных целей. Официальных комментариев по поводу происшествия пока не поступало.

Ранее сообщалось о взрывах в Воронеже. На громкие звуки отреагировали сигнализации у автомобилей и затряслись стекла в рамах.

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