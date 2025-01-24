ВСУ атаковали дом цыганского барона в российском регионе

Mash: ВСУ атаковали дом цыганского барона с 12 детьми в Рязанской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали жилье цыганского барона в селе Дядьково Рязанской области. Как стало известно Telegram-каналу Mash, в момент происшествия в доме находились 12 детей.

Как утверждает издание, глава семейства до прилета успел эвакуировать из дома 18 человек. Сейчас все они разместились у родственников.

Сведений о пострадавших в результате атаки не поступало.

Кроме того, по информации Mash, минувшей ночью от ударов ВСУ повреждены производственные помещения и склады с готовой продукцией брянского завода «Кремний». На предприятии изготавливают кристаллы для компьютеров.

До этого сообщалось, что нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области в ночь на 24 января пытались атаковать 12 беспилотных летательных аппаратов.

Тогда пострадал 53-летний сторож завода. У мужчины диагностировали перелом большой берцовой кости и осколочное ранение.