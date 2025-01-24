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09:58, 24 января 2025Силовые структуры

Задержание подозреваемого в госизмене пилота попало на видео

ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого в госизмене пилота
Варвара Митина (редактор)

ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого в госизмене командира самолета гражданской авиации. Кадрами делится РИА Новости.

На кадрах видно, как мужчина идет от аэропорта в сторону парковки с чемоданом, когда к нему подходят силовики. Правоохранители сообщают, что он задержан по подозрению в совершении государственной измены. «Кто? Я?» — задает вопрос пилот. После его отводят в машину, чтобы доставить в отделение.

О задержании пилота стало известно ранее. В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

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