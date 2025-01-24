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18:22, 24 января 2025Силовые структуры

Задержанного за госизмену российского летчика арестовали на два месяца

Суд в Краснодаре арестовал до 16 февраля летчика, задержанного за госизмену
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Задержание подозреваемого в госизмене пилота попало на видео

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Суд заключил под стражу командира самолета гражданской авиации, которого задержали в Краснодаре по подозрению в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Летчик арестован на два месяца — до 16 февраля. О его задержании стало известно в пятницу, 24 января.

По версии следствия, пилот решил перевести деньги Вооруженным силам Украины — для этого он обменял рубли на криптовалюту по инструкции сборщика средств для них и перевел ее на указанный счет. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

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