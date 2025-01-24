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15:24, 24 января 2025Бывший СССР

Зеленский назначил своего представителя в Крыму

Зеленский назначил Ольгу Куришко своим новым представителем в Крыму
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Куришко своим новым постоянным представителем в Крыму. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

Уточняется, что Куришко работала юристом в частном, государственном и общественном секторах. Как отмечается, она участвовала в создании документов о «реинтеграции» полуострова, а также разрабатывала нормативно-правовые акты защиты прав жителей Крыма.

Помимо этого, по данным «РБК-Украина», в 2023 году Куришко занимала должность заместителя постпреда президента в Крыму. После этого ее назначили исполняющей особые обязанности представителя главы государства.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) нецензурно прокомментировал несбывающиеся прогнозы советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о судьбе России. Он напомнил несколько обещаний Подоляка с 2022 года. Например, тогда в ноябре он обещал дойти до Крыма за 5-7 месяцев.

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