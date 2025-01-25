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02:06, 25 января 2025Культура

Queen вошла в число крупнейших британских налогоплательщиков

Группа Queen впервые попала в список крупнейших налогоплательщиков Британии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Газета The Times составила ежегодный рейтинг 100 крупнейших налогоплательщиков.

В этом году на первой строчке оказался миллиардер Кристофер Хон, основатель хедж-фонда The Children`s Investment Fund Management. В 2024 году сэр Кристофер заплатил в казну 339,5 миллиона фунтов.

Два предыдущих года во главе рейтинга был Алекс Герко, уроженец Москвы, выпускник МГУ, доктор математических наук и основатель трейдинговой компании XTX Markets. Однако, по итогам 2024 года, он занимает шестое место (202,2 миллиона фунтов налогов).

В топ-5 рейтинга также вошли Фред и Питер Даны, основатели букмекерской конторы Betfred (273,4 миллиона фунтов налогов); Дениз, Джон и Питер Коутс, совладельцы букмекера Bet365,— (265 миллиона фунтов); Стивен Рубин, глава Pentland Group, владеющей компаниями Speedo, Berghaus и Canterbury и мажоритарным пакетом акций в JD Sports,— (208,9 миллиона фунтов); Марк и Линди О’Хара, экс-владельцы Preqin — (204 миллиона фунтов).

4 сентября гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй рассказал, что перенес инсульт. Он внезапно потерял контроль над рукой, что испугало его. После этого артиста доставили в больницу под Лондоном.

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