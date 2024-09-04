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14:32, 4 сентября 2024Культура

Гитарист Queen сообщил о перенесенном инсульте

Гитарист группы Queen Брайан Мэй рассказал о перенесенном инсульте

Фото: IMAGO / Michele Nucci / LiveMedia / Globallookpress.com

Гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй рассказал, что перенес инсульт. Его слова прозвучали в ролике, доступном на YouTube.

По словам 77-летнего музыканта, это произошло неделю назад. Он внезапно потерял контроль над рукой, что испугало его. После этого артиста доставили в больницу под Лондоном.

Мэй сообщил, что на данный момент с ним все в порядке. «Я делаю то, что мне сказали врачи, то есть по сути ничего. Я оказался на приколе, мне нельзя выходить, водить, летать на самолете, мне нельзя допускать очень высокого пульса. Но со мной все хорошо», — добавил музыкант.

Ранее британский певец Элтон Джон сообщил, что он частично ослеп из-за перенесенной глазной инфекционной болезни.

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      Варвара Кошечкина
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