Кадыров рассказал о «блестящей операции» на харьковском направлении

Кадыров: Спецназ «Ахмат» провел блестящую операцию на харьковском направлении

Военнослужащие спецназа «Ахмат» успешно провели боевую операцию на харьковском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Личный состав батальона "Ваха" легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ совместно со СКАД 607 "Горец" провели блестящую боевую операцию. В результате совместных действий была обнаружена и уничтожена одна единица спецтранспорта укронатовских фашистов и их живая сила», — написал Кадыров.

Глава Чечни рассказал, что в ходе воздушной разведки российские военные зафиксировали подготовку ВСУ к переброске сил на другой участок. Координаты противника были переданы артиллеристам, которые при помощи гаубицы «Мста-С» нанесли удар по цели. Кроме того, с применением дронов была уничтожена машина ВСУ, в которую украинские солдаты сложили военный груз.