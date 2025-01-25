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16:18, 25 января 2025Россия

Кадыров рассказал о «блестящей операции» на харьковском направлении

Кадыров: Спецназ «Ахмат» провел блестящую операцию на харьковском направлении
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Военнослужащие спецназа «Ахмат» успешно провели боевую операцию на харьковском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Личный состав батальона "Ваха" легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ совместно со СКАД 607 "Горец" провели блестящую боевую операцию. В результате совместных действий была обнаружена и уничтожена одна единица спецтранспорта укронатовских фашистов и их живая сила», — написал Кадыров.

Глава Чечни рассказал, что в ходе воздушной разведки российские военные зафиксировали подготовку ВСУ к переброске сил на другой участок. Координаты противника были переданы артиллеристам, которые при помощи гаубицы «Мста-С» нанесли удар по цели. Кроме того, с применением дронов была уничтожена машина ВСУ, в которую украинские солдаты сложили военный груз.

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