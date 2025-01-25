Премьер Словакии заявил об отсутствии причин для встречи с Зеленским

Премьер Словакии Фицо заявил об отсутствии причин для встречи с Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил об отсутствии причин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как тот не планирует возобновлять транзит газа через страну. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я его (Зеленского — прим. "Ленты.ру") повторно просил о встрече по вопросу газа, но кажется, что для него сложно вернуться к этой теме, поскольку он не хочет возобновлять поток газа через Украину. Просто не хочет», — рассказал Фицо.

Фицо предлагал Зеленскому встретиться 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе с целью обсудить транзит газа через Украину, который был остановлен Киевом. Однако Зеленский отказался, тем самым показав свое отношение к вопросу.

Ранее Фицо заявил, что Украина никогда не присоединится к НАТО и поставил под сомнение вступление страны в Евросоюз. Премьер-министр также дал прогноз по завершению украинского конфликта. По его словам, Украина потеряет треть территории.