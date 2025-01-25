Президент Молдавии Санду отправилась на Украину

Президент Молдавии Санду отправилась в Киев с рабочим визитом

Президент Молдавии Майя Санду в субботу, 25 января, отправилась на Украину. Об этом глава республики сообщила в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В опубликованном видеообращении из вагона поезда Санду рассказала, что в ближайшее время прибудет в Киев с рабочим визитом. Она отметила, что в украинскую столицу была приглашена президентом страны Владимиром Зеленским.

Молдавский лидер уточнила, что в рамках рабочей встречи стороны обсудят вопросы безопасности, энергетики, торговли, дорог и мостов. Представители Кишинева и Киева также планируют пообщаться о возможной помощи друг другу на пути к европейской интеграции.

8 января стало известно о телефонном разговоре Зеленского и Санду. В его ходе лидеры республик обсудили энергокризис в Приднестровье.