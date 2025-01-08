Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:19, 8 января 2025Бывший СССР

Украина заявила о готовности помочь Молдавии углем

Зеленский и Санду договорились заняться решением энергокризиса в Приднестровье
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Молдавии Майя Санду обсудили энергокризис в Приднестровье. Об этом сообщила пресс-служба президента Молдавии.

Телефонный разговор двух лидеров состоялся 8 января. В ходе беседы Зеленский выразил готовность Киева помочь Кишинёву справиться с энергокризисом, в том числе углем. Также политики договорились найти совместные решения для предотвращения ухудшения гуманитарного кризиса и защиты пострадавшего населения.

Ранее Министерство иностранных дел Приднестровья призвало власти Молдавии решить проблему долга предприятия «Молдовагаз» перед российским «Газпромом». Из-за долга была прекращена подача газа в непризнанную республику и разразился энергетический кризис. В результате тысячи домов в Приднестровье остались без отопления и горячей воды.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Тигран Кеосаян оказался в коме после клинической смерти

      Ученый предрек мощные вспышки на Солнце в 2025 году

      В России началась самая короткая рабочая неделя

      В США заявили о праве Зеленского определять условия завершения конфликта

      На Украине задержали командира роты обученной во Франции бригады ВСУ

      Трамп отказался исключить попытку захвата Гренландии силой

      В команде Трампа заявили о нежелании уступать Путину

      Премьер Гренландии обсудил заявления Трампа с королем Дании

      Спецпосланник Трампа по Украине назвал самую большую ошибку Байдена

      Дания допустила независимость Гренландии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше