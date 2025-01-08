Украина заявила о готовности помочь Молдавии углем

Зеленский и Санду договорились заняться решением энергокризиса в Приднестровье

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Молдавии Майя Санду обсудили энергокризис в Приднестровье. Об этом сообщила пресс-служба президента Молдавии.

Телефонный разговор двух лидеров состоялся 8 января. В ходе беседы Зеленский выразил готовность Киева помочь Кишинёву справиться с энергокризисом, в том числе углем. Также политики договорились найти совместные решения для предотвращения ухудшения гуманитарного кризиса и защиты пострадавшего населения.

Ранее Министерство иностранных дел Приднестровья призвало власти Молдавии решить проблему долга предприятия «Молдовагаз» перед российским «Газпромом». Из-за долга была прекращена подача газа в непризнанную республику и разразился энергетический кризис. В результате тысячи домов в Приднестровье остались без отопления и горячей воды.