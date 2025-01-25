Путин поручил повысить размер пособия по беременности и родам для студенток

Президент Путин поручил увеличить пособие по беременности и родам для студенток

Президент РФ Владимир Путин поручил повысить размер пособия по беременности и родам для студенток до прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС.

Президент ждет конкретных решений от чиновников до 15 апреля.

Ранее соответствующий законопроект по распоряжению президента разработало Министерство труда. Согласно документу, планируется изменить подход к расчету размера пособия студенток по беременности и родам, которое сейчас зависит от стипендии. Ведомство предполагает повысить выплаты до 100 процентов от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, где живут россиянки. Назначение декретных перейдет на федеральный уровень, что позволит субъектам предусмотреть выплаты и из собственных бюджетов. В итоге декретные студенткам, обучающимся на очном отделении, увеличатся до 74,9–235,4 тысячи рублей в зависимости от региона.

Ранее сообщалось, что пособие по беременностям и родам может превысить миллион рублей в некоторых случаях. Его размер будет зависеть от зарплаты женщины за последние два года работы перед декретом. По данным Социального фонда России, с началом 2025 года в России МРОТ составляет 22 440 рублей в месяц, поэтому размер пособий за 140 дней составит минимум 103 285 рублей, максимум — 794 355 рублей, соответственно минимум за 156 дней равен 115 089 рублям, максимум — 885 139 рублям.