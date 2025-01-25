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09:13, 25 января 2025Мир

Трамп предложил ликвидировать Федеральное агентство США по ЧС

CNN: Дональд Трамп намерен реорганизовать Федеральное агентство США по ЧС
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Президент США Дональд Трамп предложил ликвидировать Федеральное агентство США по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (FEMA). Об этом сообщил телеканал CNN.

После избрания на пост главы государства Трамп отправился в поездку по штатам Северная Каролина и Калифорния, пострадавшим от стихийных бедствий. Беседуя с журналистами в Эшвилле, он назвал FEMA бюрократическим, медленным и неэффективным ведомством.

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Поскольку, по мнению Трампа, агентство не справилось со своей задачей, президент намерен ликвидировать или реорганизовать его. «FEMA обернулось катастрофой. Я думаю, мы порекомендуем FEMA уйти», — заявил политик.

Он также предложил переложить задачу по ликвидации ЧС на штаты и их губернаторов. По словам Трампа, так с последствиями стихийных бедствий можно будет справляться очень быстро.

Штат Северная Каролина ранее пострадал от урагана «Хелен», ущерб превысил 35 миллиардов долларов. При этом в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, природные пожары уничтожили целые районы.

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