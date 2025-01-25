Трамп предложил ликвидировать Федеральное агентство США по ЧС

CNN: Дональд Трамп намерен реорганизовать Федеральное агентство США по ЧС

Президент США Дональд Трамп предложил ликвидировать Федеральное агентство США по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (FEMA). Об этом сообщил телеканал CNN.

После избрания на пост главы государства Трамп отправился в поездку по штатам Северная Каролина и Калифорния, пострадавшим от стихийных бедствий. Беседуя с журналистами в Эшвилле, он назвал FEMA бюрократическим, медленным и неэффективным ведомством.

Поскольку, по мнению Трампа, агентство не справилось со своей задачей, президент намерен ликвидировать или реорганизовать его. «FEMA обернулось катастрофой. Я думаю, мы порекомендуем FEMA уйти», — заявил политик.

Он также предложил переложить задачу по ликвидации ЧС на штаты и их губернаторов. По словам Трампа, так с последствиями стихийных бедствий можно будет справляться очень быстро.

Штат Северная Каролина ранее пострадал от урагана «Хелен», ущерб превысил 35 миллиардов долларов. При этом в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, природные пожары уничтожили целые районы.