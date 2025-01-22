Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:28, 22 января 2025Мир

Трамп захотел посетить Северную Каролину и Калифорнию

Трамп захотел посетить Северную Каролину и Калифорнию, пострадавшие от стихии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о планах посетить Северную Каролину и Калифорнию, пострадавшие от стихии. Это будет его первая рабочая поездка, отметил сам политик, пишет РИА Новости.

«Мы позаботимся о Лос-Анджелесе, я поеду туда. Я поеду в Северную Каролину, которую бросили демократы, в пятницу, оттуда в Лос-Анджелес, а затем в Неваду, чтобы поблагодарить их за голоса», — отметил Трамп.

Северная Каролина ранее пострадала от ураганов. При этом в Лос-Анджелесе природные пожары уничтожили целые районы.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ставит политику выше необходимости помочь людям на фоне бушующих в городе пожаров.

Также стало известно, что незадолго до начала пожаров в Калифорнии местные пожарные просили власти предоставить больше ресурсов. Представители сферы жаловались на сокращение бюджета и дефицит кадров.

Два дня назад, 20 января, Дональд Трамп официально вступил в должность действующего президента США. Он поклялся, что будет добросовестно исполнять свои обязанности и сделает все возможное, чтобы сохранять, защищать и отстаивать Конституцию Соединенных Штатов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «В любое время». Трамп высказался о сроках встречи с Путиным, назвал президента России умным и допустил введение новых санкций

      В США предложили Трампу отказаться от соперничества с Россией

      Кота-прапорщика из пожарной части в Москве номинировали на премию

      Новую систему ПВО Британии захотели оснастить американским вооружением

      Трамп захотел посетить Северную Каролину и Калифорнию

      Китай увеличил импорт оборудования из России

      47-летняя ведущая «Дома-2» опубликовала откровенное фото в бикини

      Возможность выхода России из ВОЗ оценили

      Предсказано будущее биткоина после инаугурации Трампа

      Последствия для Украины от остановки помощи США оценили словами «вскрытие покажет»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше