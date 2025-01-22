Трамп захотел посетить Северную Каролину и Калифорнию, пострадавшие от стихии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о планах посетить Северную Каролину и Калифорнию, пострадавшие от стихии. Это будет его первая рабочая поездка, отметил сам политик, пишет РИА Новости.

«Мы позаботимся о Лос-Анджелесе, я поеду туда. Я поеду в Северную Каролину, которую бросили демократы, в пятницу, оттуда в Лос-Анджелес, а затем в Неваду, чтобы поблагодарить их за голоса», — отметил Трамп.

Северная Каролина ранее пострадала от ураганов. При этом в Лос-Анджелесе природные пожары уничтожили целые районы.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ставит политику выше необходимости помочь людям на фоне бушующих в городе пожаров.

Также стало известно, что незадолго до начала пожаров в Калифорнии местные пожарные просили власти предоставить больше ресурсов. Представители сферы жаловались на сокращение бюджета и дефицит кадров.

Два дня назад, 20 января, Дональд Трамп официально вступил в должность действующего президента США. Он поклялся, что будет добросовестно исполнять свои обязанности и сделает все возможное, чтобы сохранять, защищать и отстаивать Конституцию Соединенных Штатов.