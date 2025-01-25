В России решили разработать ГОСТ для зимних ватрушек

Депутат Буцкая: В Госдуме разрабатывают ГОСТ по тюбингам

В Госдуме разрабатывают государственный стандарт (ГОСТ) по тюбингам. Инициатива связана с травмоопасностью зимних ватрушек, сообщила зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи Татьяна Буцкая «РИА Новости».

«Существует проблема: когда вы садитесь в ватрушку, у вас голова находится ниже, чем ноги. Вы не видите, куда летите, поэтому конструкция той ватрушки, которая продается, она должна быть такая, чтобы человек, который сидит в ней, он видел, куда летит», — рассказала депутат. Она отметила, что конструкция нынешних тюбингов также исключают возможность тормозить.

Буцкая считает, что тюбинги, которые есть в России сейчас, должны стать частью аттракциона «зимняя горка». Такое развлечение менее опасно, так как ватрушка летит по определенной траектории без препятствий. Она добавила, что в создании ГОСТа будут участвовать специалисты, которые обеспечат новые ватрушки возможность затормозить и слезть при необходимости.

Ранее в Госдуме предложили ввести ГОСТ на роллы и суши.