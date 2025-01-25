В Совфеде предупредили Трампа о возможности проиграть «битву за душу Америки»

Пушков заявил, что консервативная революция Трампа должна быть всеобъемлющей

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что президенту США Дональду Трампу следует более решительно поддерживать те силы в Европе, которые разделяют его подход к ценностям. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, в противном случае через четыре года США вернутся к тому, от чего он пытается их увести. «И тогда его "битва за душу Америки" будет проиграна. Возможно, он этого не понимает, но схватка за ценности носит глобальный и всеобщий характер», — предупредил политик.

Более того, в случае, если Трамп будет придерживаться стороны либерал-глобалистов в вопросе украинского кризиса, следующий президент США отменит его решение о признании только двух полов. «Консервативная революция должна быть всеобьемлющей — или ее не будет», — заключил Пушков.

Ранее Пушков заявил, что для того, чтобы урегулировать конфликт на Украине, Трамп, который хочет установить мир за 100 дней, должен разговаривать с Россией. По его словам, Трамп в вопросе урегулирования ситуации должен выйти на такую формулу, которая будет отвечать интересам и безопасности России.