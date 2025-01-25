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21:36, 25 января 2025Россия

В Совфеде предупредили Трампа о возможности проиграть «битву за душу Америки»

Пушков заявил, что консервативная революция Трампа должна быть всеобъемлющей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что президенту США Дональду Трампу следует более решительно поддерживать те силы в Европе, которые разделяют его подход к ценностям. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, в противном случае через четыре года США вернутся к тому, от чего он пытается их увести. «И тогда его "битва за душу Америки" будет проиграна. Возможно, он этого не понимает, но схватка за ценности носит глобальный и всеобщий характер», — предупредил политик.

Более того, в случае, если Трамп будет придерживаться стороны либерал-глобалистов в вопросе украинского кризиса, следующий президент США отменит его решение о признании только двух полов. «Консервативная революция должна быть всеобьемлющей — или ее не будет», — заключил Пушков.

Ранее Пушков заявил, что для того, чтобы урегулировать конфликт на Украине, Трамп, который хочет установить мир за 100 дней, должен разговаривать с Россией. По его словам, Трамп в вопросе урегулирования ситуации должен выйти на такую формулу, которая будет отвечать интересам и безопасности России.

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