Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:00, 25 января 2025Бывший СССР

Во Франции заявили о попытке Зеленского сорвать мирные переговоры

Политик Филиппо: Зеленский пытается сорвать мирный процесс по Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать мирный процесс по Украине. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Зеленский загнан в угол! Пока Трамп и Путин согласны вести мирные переговоры, украинский политик пытается найти тысячу причин отказаться от мира», — написал политик.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Первым шагом к началу мирных переговоров стало назначение Кита Келлога спецпредставителем по Украине.

До этого президент США заявил, что российско-украинский конфликт продолжается из-за действий Киева. По словам Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский сорвал мирные переговоры между странами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ снова нацелились на Крым. В массированной атаке увидели признак напряженных отношений Зеленского и Трампа

      В Словакии захотели выдворить из страны иностранных инструкторов

      Во Франции заявили о попытке Зеленского сорвать мирные переговоры

      Премьер Словакии заявил об отсутствии причин для встречи с Зеленским

      Туск пригрозил Орбану последствиями в случае блокировки антироссийских санкций

      В Казахстане объявили в розыск блогера за разжигание межнациональной розни

      Кологривый решил напомнить о себе на фоне новостей о номинации Юры Борисова на «Оскар»

      На протестах в Словакии украинцы составили треть присутствующих

      Зеленский раскрыл цель запрета на переговоры с Россией

      США продолжили предоставлять военную помощь Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше