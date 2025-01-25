Во Франции заявили о попытке Зеленского сорвать мирные переговоры

Политик Филиппо: Зеленский пытается сорвать мирный процесс по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать мирный процесс по Украине. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Зеленский загнан в угол! Пока Трамп и Путин согласны вести мирные переговоры, украинский политик пытается найти тысячу причин отказаться от мира», — написал политик.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Первым шагом к началу мирных переговоров стало назначение Кита Келлога спецпредставителем по Украине.

До этого президент США заявил, что российско-украинский конфликт продолжается из-за действий Киева. По словам Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский сорвал мирные переговоры между странами.