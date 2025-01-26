Россиянам перечислили альтернативы вредной химии для уборки

Глава SweepMe Нагибова рассказала, что моющие средства могут вызывать аллергию

Современные моющие средства «нафаршированы» химией, поэтому они могут вызывать аллергию, рассказала генеральный директор платформы SweepMe Мария Нагибова. В разговоре с «Лентой.ру» специалист перечислила альтернативы вредной химии для уборки.

Современные моющие средства буквально нафаршированы химией. В них можно найти все: формальдегид, вызывающий раздражение слизистых, ПАВы, провоцирующие дерматиты, и ароматизаторы, которые способны загнать даже здорового человека на прием к аллергологу Мария Нагибова генеральный директор платформы SweepMe

«Почему так? Все просто: нас приучили к идее, что чистота должна быть с блеском и ароматом. И производители сделали все, чтобы мы в это поверили. Только вот "чистота" в случае, если химические средства используются на глаз, без соблюдения пропорций, предписанных производителей, оборачивается проблемами: экземой, кашлем и хронической усталостью», — отметила Нагибова.

Специалист рассказала, что то, что когда-то казалось пережитком прошлого, возвращается в обиход, а именно профессиональные средства для самостоятельной уборки дома, в состав которых могут входить лимонная кислота, уксус и сода. Она отметила, что эти компоненты безопасны для человека, легко разлагаются в природе и справляются с грязью.

Кроме того, на рынке появляются продукты с натуральными ингредиентами, которые не только не вредят здоровью, но и избавляют от необходимости использовать маску и перчатки во время уборки. Например, пароочистители способны не только удалить сложные загрязнения, но и продезинфицировать поверхности без химии. С его помощью можно почистить плитку, ковры и даже мягкую мебель.

Обычные тряпки уходят в прошлое. На смену им пришла микрофибра с абразивной текстурой. Этот материал легко очищает даже сложные пятна, не требуя использования агрессивных моющих средств. При этом микрофибра долговечна и подходит для многократного использования, что делает ее еще и экономичным выбором Мария Нагибова генеральный директор платформы SweepMe

При этом специалист отметила, что не каждый готов полностью отказаться от средств в бутылках, но производители экохимии предлагают достойную альтернативу. Она добавила, что продукты из растительных компонентов безопасны для здоровья и не содержат формальдегидов, синтетических ароматизаторов или фосфатов. Они гипоаллергенны, но при этом не уступают в эффективности традиционным аналогам.

Ранее доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, что посуда из хрусталя может нести реальную угрозу для здоровья, если использовать ее для хранения и приготовления квашеных и маринованных продуктов.