Лукашенко: Европе надо «отцепиться от американского авианосца»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Европу «отцепиться от американского авианосца», начав проводить отличную от США политику по Украине. Об этом он сообщил в ходе разговора с журналистами после голосования на выборах президента страны, передает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

«Если европейцы боятся эскалации, то эта эскалация может дойти до Европы. Поэтому надо сейчас остановиться, и это в интересах прежде всего Европы», — заявил Лукашенко, отметив, что при эскалации вырастет количество жертв конфликта. По словам главы Белоруссии, европейцы «должны сыграть свою роль» в рамках сдерживания конфликта, и они это понимают.

Ранее Александр Лукашенко объяснил необходимость присутствия Белоруссии на будущих возможных переговорах по Украине вопросами безопасности страны и ее интересов в регионе.