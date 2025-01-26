Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Зеленое в ДНР

Минобороны: Группа войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Зеленое

В Донецкой народной республике (ДНР) российские войска взяли под контроль населенный пункт Зеленое. Об этом в воскресенье, 26 января, в своем Telegram-канале сообщает Минобороны России.

По данным Минобороны, населенный пункт был занят войсками группировки войск «Центр». Также было нанесено поражение живое силе и технике четырем бригадам вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Срибное, Дзержинск, Новопавловка, Щербиновка, Андреевка и Новоелизаветовка.

В российской оборонном ведомстве отмечают, что противник потерял до 659 военнослужащих, восемь автомобилей, четыре броневика и три орудия полевой артиллерии.

Ранее Минобороны России сообщило о потерях ВСУ в Курской области. По данным военного ведомства потери в рядах украинских военных превысили 54,8 тысячи военнослужащих.