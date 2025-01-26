Некоторым категориям россиян напомнили об увеличении пенсий в феврале

Профессор Виноградов: В феврале увеличатся пенсии для 80-летних россиян

В феврале некоторым категориям россиян увеличат пенсии в феврале, об этом напомнил в беседе с агентством «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Он уточнил, что прибавка ждет работающих пенсионеров, которые уволились в январе 2025 года, а также граждан, достигших 80 лет. Фиксированная пенсия вырастет в два раза, почти до 17,5 тысячи рублей.

С 1 января страховые пенсии были проиндексированы на 7,3 процента, рост рассчитывался на основе прогнозируемой инфляции.

Ранее доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева сообщила, что ряд соцвыплат для семей с детьми проиндексируют с 1 февраля текущего года.