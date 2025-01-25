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03:20, 25 января 2025Экономика

Россиянам напомнили об индексации ряда соцвыплат с 1 февраля

Доцент Ногайлиева: Ряд соцвыплат для семей с детьми проиндексируют с 1 февраля
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ряд соцвыплат для семей с детьми проиндексируют с 1 февраля текущего года. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

В частности, она напомнила, что маткапитал будет увеличен на 7,3 процента — размер запланированной инфляции в 2024 году. Так, на первого ребенка (рожденного или усыновленного с 2020 года) он составит 676 тысяч рублей, а на второго — 893 тысячи рублей или 217 тысяч рублей, если выплата на первенца уже была получена.

По словам эксперта, также будет увеличен размер пособия по беременности и родам. Минимум составит 103 285 рублей, максимум — 1 100 750 рублей. Сумма зависит от заработной платы женщины за последние два года и продолжительности отпуска. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 года в 2025 году составит 9 227 рублей, а максимальный — 68 995 рублей, уточнила Ногайлиева.

Ранее в Госдуме рассказали, что российские пенсионеры в феврале получат компенсационную доплату за январь в размере 2,2 процента от размера пенсии 2024 года. Также уточнялось, что пенсионеры получат увеличенную на 9,5 процентов пенсию. Дополнительная индексация коснется и выплат для военных пенсионеров.

До этого доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что с 1 февраля проиндексируют пенсии сразу нескольким категориям россиян.

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