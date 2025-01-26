Опубликовано видео с затонувшим в Черном море мазутным танкером

Оперштаб опубликовал видео с затонувшим в Черном море мазутным танкером

Спасатели МЧС не обнаружили утечек мазута из корпуса затонувшего в Черном море танкера «Волгонефть-212». Видео опубликовал оперативный штаб Краснодарского края.

«По результатам обследования протечек мазута нет. Грунт вокруг судна достаточно чистый, маслянистых пятен также не обнаружили», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, корма была обследована на глубине 15 метров и ниже. Она находится в 11 километрах от береговой линии, мониторинг проводится регулярно.

Ранее сообщалось, что части танкеров, оставшиеся на дне в акватории Керченского пролива, либо поднимут, либо откачают из них мазут.

15 декабря 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей.